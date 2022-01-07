不滿程序不正義 國民黨拒參加修憲委員會：應先召開國是會議

立法院修憲委員會今天繼續開會，國民黨團不滿昨天會議程序不正義，上午宣布拒絕參加民進黨所設定的修憲委員會流程，並奉勸民進黨，不要玩破壞國家體制的修憲會議，此刻應即刻召開各行各業、朝野國是會議，找出各界有共識的修憲提案，才符合修憲的程序正義。

國民黨團總召費鴻泰說，前總統李登輝、陳水扁時代若要修憲，都會舉行全國各行各業、政黨的國是會議，凝聚社會共識，共同完成朝野都能接受的修憲內容，反觀全面執政的蔡政府以強凌弱，通過民進黨想通過的議案。

費鴻泰表示，朝野成立修憲委員會，共選出5位召委，每位召委沒有大小差別，必須經過合議找出開會程序，昨天民進黨未經推選程序，自行推舉立委周春米擔任主席，缺乏程序正義，因此，國民黨團拒絕參加在民進黨設計好的修憲委員會流程，倘若國民黨團配合民進黨演出，未來任何議題勢必用表決方式處裡。

國民黨團書記長陳玉珍指出，從昨天民進黨霸佔主席台的動作來看，顯示民進黨無意修憲，一開始就不打算維持朝野和諧，讓修憲破局，再將破局的大帽子扣在國民黨身上，呼籲民進黨，若真有心修憲，請先召開國是會議。

國民黨立委曾銘宗提醒，修憲門檻非常高，需有4分之3立委出席，出席委員中4分之3決議，才能提出憲法修正案，建議審查過程中，必須以共識為前提，不要進行表決。

費鴻泰提到，民進黨所謂的修憲，就是降低修憲門檻，在2022複決綁大選，降低修憲門檻後，在2024產生衝突，不惜提出變更國旗、國號、國歌等修正案，造成兩岸情勢緊張，炮製2020年「抗中保台」選舉策略而繼續取得政權。