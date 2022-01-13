香港《大公報》點名我國中研院學者吳叡人違反香港《國安法》，指控其鼓吹港獨、涉嫌顛覆政體，民進黨今天嚴正譴責港府與特定港媒對學術自由環境的打壓及迫害，並意圖將對學術界的恫嚇擴及台灣及全世界。

民進黨表示，香港民主自由環境每況愈下，在政治方面，除民主派人士遭判刑、關押層出不窮，香港立法會選舉也徹底成為人大式選舉；在媒體方面，包括香港蘋果、立場新聞、眾新聞等媒體皆遭整肅以致無法運作，使得香港喪失媒體自由的空間。

在學術方面，民進黨指出，除了校園已徹底被壓制，學生無法有自由的政治主張，港府和親共港媒更持續擴大威脅在港學者與聲援香港的他國學者，意圖阻礙學術界的交流互動。

民進黨強調，台灣堅定關心香港，並堅定支持港人追求民主自由。對於港府與特定媒體對於香港學術自由的打壓，甚至意圖將恫嚇擴及台灣，民進黨予以最嚴厲的譴責。

民進黨也重申，民進黨堅定與中研院，和所有捍衛學術自由的學者站在一起，支持學術自由與言論、出版等自由，並呼籲港府及特定媒體停止一切對香港人民與全球關心香港的人士的打壓。