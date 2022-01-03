苗栗縣竹南地區人口快速成長，民眾各項需求增加，尤其近年運動風氣提升，相關硬體設施亟需改善。立法委員陳超明3日邀請教育部體育署、苗栗縣政府教育處、竹南鎮公所等相關單位會勘，盼望爭取中央補助，協助竹南鎮公所改善修復各大運動場地。
竹南鎮公所指出，目前已成功活化國道三號橋下空間，打造成兒童滑步車場，並持續利用橋下空間爭取二座籃球場、一座滑輪運動場、一座滑板運動場，希望能再擴大或整建運動場所。
立委陳超明說，竹南運動公園網球場啟用多年，照明設備老舊，場地周邊無排水設備，導致下雨時場地容易積水，影響選手運動安全，需要好好整建一番。
他表示，竹南鎮公所欲利用山佳國小預定地，打造11人制的足球場地，同時可內分為4座5人制足球場，但他認為綜合運動場地，搭配籃球、槌球規畫可以讓竹南體育環境更完善，因此希望體育署能給予協助。
陳超明說，兒童滑步場是橋下空間活化的成功案例，未來各場地完成後，橋下空間能串成運動廊道，讓周邊鄉親有更好的休憩空間。
體育署副署長洪志昌提到，今天會勘結論，已請竹南鎮公所及縣政府針對各場地情形進行修正，以符合各場地特色與民眾需求，教育部會盡全力給予協助。
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