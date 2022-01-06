大學術科考試委員會今(6)日公布試場分配表，共8700位考生報考，1月25日至2月9日舉行音樂、美術、體育各組考試。因應疫情，進入考區須配合量測體溫並配戴口罩，各組考試皆不開放陪考。

大學術科考試委員會聯合會召集學校台灣師範大學表示，今年考生整體人數較往年減少274人，各組報考人數以體育組4348人最多，3308人報考美術組次之。

術科委員會提到，音樂組考試時間為1月25日至1月28日，考試地點包括台師大、國北教大與台北市大學。今年因國家兩廳院場地歲修，聽寫、樂理考試統一在台師大考場進行，各科考場因場地佈置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀。

術科委員會指出，美術組考試時間為1月27日至1月28日，與音樂組考期有兩天重疊，已特別協調音樂組為同時報考兩組的考生安排錯開應試日期，美術組考試地點包括師大附中、台師大、彰師大、高師大。

術科委員會說，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用，考前一日(1月26日)下午3時至5時開放考生看考場(考場教室內不開放)。體育組考試時間為2月7日至2月9日，考試地點為國立體育大學。

因應疫情，術科委員會將加強各考區消毒與通風、管制進出動線，為減少人潮群聚，不開放親友陪考，各考區採實名制入場，考生一律憑准考證進入，進入各考區及試場者一律全程配戴口罩，體溫量測經複檢後仍達額溫37.5度或耳溫38度以上者，一律移至防疫用試場或隔離考場應試。

術科委員會強調，若身心障礙或突發傷病考生有陪考需求，請依各組規定檢附相關證明提出申請，陪考人數上限1位。音樂組術科考試，開放音樂主修、副修考試之伴奏人員及協助搬運樂器人員，需依各考區規定事先申請始可入場。