韓式餐飲集團龍頭豆府2021年全年度營收為17.96億元，年減0.55％，雖受到5月以來的疫情影響，然第四季起月營收即明顯回溫，展現集團營運實力。截至2021年底，豆府餐飲集團總店數達60間，包含涓豆腐21間、北村豆腐家15間、韓姜熙的小廚房10間、飛機河粉8間、銅盤2間、姜滿堂2間、新品牌釜山宗家及帕泰家各1間。

展望未來，豆府表示，疫情仍未遠離，除將持續做好各項防疫準備，讓消費者安心用餐，秉持著「視夥伴如親」的豆府餐飲集團企業精神，宣布自2022年1月1日起，所有員工全面調薪，感謝集團員工在疫情中的辛苦付出。

豆府指出，1月份將正式進入2022尾牙旺季，豆府旗下各品牌推出的尾牙專案，可望有效帶動集團營運。為了迎接春節闔家團圓除夕夜，豆府亦推出團圓年菜組搶占市場；在春節贈禮需求方面，開發出獨門款「韓國泡菜一隻雞」，以高CP值特色全力搶攻春節禮盒市場，預計也將為業績帶來正面效益。

豆府餐飲集團2022年仍將持續積極拓點，1月上旬涓豆腐將正式插旗新竹縣首座百貨商場─新竹遠東百貨，搶攻新竹科技城的商機和人潮！