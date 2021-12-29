大新竹合併議題自拋出以來爭議不斷，先是因為僅修一字的《地方制度法》修正草案，引發在野黨齊聲痛批，後又飽受替新竹市長林智堅鋪政治路的質疑聲浪，遲遲無法擺脫因人設事的負面標籤，風波越演越烈，一度還燒到民進黨政府身上。不過，27日晚間林智堅投下震撼彈，正式宣布不會選2022大新竹市長，使得網路聲量創下近期新高點，好感度也從谷底大幅回升，成功拯救個人連日低迷的網路好感度。

投下棄選震撼彈！林智堅聲量力壓眾人還創新高

大新竹合併升格的計畫，有望趕在2022大選前完成，林智堅被外界視為是首屆大新竹市長熱門人選，其他還有包括新竹縣長楊文科、國民黨立委林為洲、民眾黨立委高虹安，都有不小的討論度。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/12/19~2021/12/27）統計調查，林智堅力推大新竹合併升格，頻頻主動發聲，博得不少關注，網路聲量輾壓其他潛在參選人，不過，在高討論度的背後，也有不少網友提出質疑，認為這是替即將屆滿的林智堅鋪路，即使林智堅不斷強調，大新竹合併升格具有迫切性、多數民意的支持，仍遲遲無法平息爭議，再加上倉促修法，民進黨難以擺脫選舉考量、因人設事的標籤，在網路攻防戰中，情勢較為不利。23日楊文科直接到蔡英文臉書留言開罵，痛批大新竹合併是「由上而下的強迫手段進行」，拉抬出個人一波聲量；25日高虹安因不滿民進黨修地制法還誣衊在野黨，當眾場回嗆柯建銘「你才一己之私」，都創下個人聲量高峰。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

林智堅宣布棄選好感度回升創新高！外界好奇下一步：有其他位置？

從網路好感度情緒比值來看，林智堅的好感度在府院黨拍板支持合併升格後，網路批評聲音四起，好感度隨即出現雪崩式下跌。22日網路上出現「英」人設「市」的成語嘲諷，批評大新竹合併是為了幫不能再競選連任的林智堅解套，此外，不只藍的反對，前總統陳水扁也表示不認同，說「小台灣不要變大中國」，使得林智堅的網路好感度進一步探底，創下0.65的區間最低。

雖然林智堅連日替自己辯駁，強調升格案是為了新竹市民著想，並於25日拋出「沒有非要我選不可」的想法，試圖企圖化解外界認為「因一人而修法」的印象，但從數據來看，對拉抬好感度來說，都沒有明顯幫助。或許受到不少輿論壓力，27日晚間林智堅晚間宣布棄選2022大新竹市長，表示新竹市的發展不該因他個人因素斷送，雖然繼續力挺新竹市升格，不過也因為他公開宣布棄選，網路好感度不僅快速回升到爭議前，甚至還創下更高的比值1.24，顯見化解了因人設事的質疑，不少網友就會願意給予支持「推一個，成功不必在我」、「感動，為了新竹的未來任重道遠」，但也有網友認為突然這樣說可能是另有考量，留言「怎麼拖那麼久才不選」、「看來喬好別的位置了」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月19日至2021年12月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大新竹市合併升格』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。