民進黨主席蔡英文(總統府資料照片)

四大公投被完封，不過根據《遠見》雜誌公布的最新民調，對於政治人物的好感度排名，以新北市長侯友宜最高，其次是副總統賴清德。兩黨領導人蔡英文、朱立倫好感度大降，顯示藍綠對決，已導致中間選民對兩大政黨的主要政治人物感受厭惡。

根據《遠見民意研究調查》在2021年底進行的「全台民心大調查」，在問及對台灣幾位「政治明星」的好感度分數中，六位政治人物排名以侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文為5.57分，柯文哲為5.24分，朱立倫以4.64分排名最後。

與2021年2月相比，幾位政治人物不分藍綠白全都下降，減分最少的是賴清德及柯文哲的0.45分，其次是侯友宜減少了0.47分，蔡英文0.76分、鄭文燦1.04分、朱立倫1.13分。

其中，以朱立倫、鄭文燦和蔡英文下降最多，《遠見》指出，此次調查時間為2021年11月25日至12月9日，時間正好是四大公投的前夕，由於兩大政黨都強力造勢催票，可謂為2021年政治熱度最高的一段時期，因此這份民調正好將民眾被「顯性化」後的政治好惡，全然表述而出。

《遠見》認為，這足以反映四大公投宣傳期間，兩大政黨不斷催促選民出面投票，形成藍綠對決，導致中間選民對兩大政黨的主要政治人物感受厭惡。

《遠見》表示，這也是為何這次四大公投投票率僅41％左右的主因，顯見激化對決後的藍綠，誰也無法拉攏中間選民、誰也占不到便宜，也突顯了台灣選民已趨於理性，不易被政黨操弄。因此，在2022年的百里候之爭中，到底誰能贏得大選？主導地方發展？端看誰能理性問政，祭出牛肉，而非以激化的手段，撕裂族群。