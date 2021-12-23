西安封城是否飛包機？ 陳時中：很難幫上忙

大陸西安昨（22日）升級防疫措施，全市封城，每戶家庭兩天由一人外出採購生活物資，今天零時實行。台灣是否會飛包機接台商返台？指揮中心指揮官陳時中表示，外地回來台灣有基本檢疫措施，春節有不同方案讓大家選擇，「但從國外要出來是國外的檢疫措施，我們很難幫上忙啦！」

由於去年武漢封城時，指揮中心兩度包機，讓許多措手不及的台商及旅客可以返台，這次是否比照武漢包機？陳時中說，當時是因為事出突然，很多短期旅遊很多人卡在武漢，生活不便，因此需要趕快接回來。

這次西安封城，很多是常駐當地者，且大陸也經常在封城，「也習慣了有一套應對方式」，不過，他也說，若封城時間長的話，可再做一些考量。

至於西安封城，台灣邊境管理是否會因此針對某些地區修改重點高風險國家、地區，縮緊入境限制？陳時中表示，西安封城可見裡面可能隱藏風險因素，需要積極觀察。不過這地方既然已經封城，人已經出不來，沒必要依據這個修改風險等級。