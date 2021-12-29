新冠疫苗接種回歸醫院施打，指揮中心推出疫苗地圖「新冠疫苗防治一網通」今天上午上線，但上地圖一查發現，網站上部分診所的位置一度出現錯置，阿里山診所跑到基隆去，部分醫院如台大醫院、台北巿立聯醫和平婦幼院區等都未顯示地址、電話及疫苗資訊，還有診所的名稱出現問號，疫苗地圖大出包。

台大醫院的疫苗資訊都沒出現。(翻攝自疾管署網站)

從新冠疫苗地圖上可看到，搜尋台大醫院地圖上卻找不到位置，也未顯示地圖與電話，以及疫苗種類、門診時間等資訊也沒有，就連北市聯醫和平婦幼院區、仁愛院區等也是一樣。

基隆市內出現阿里山診所。(翻攝自PTT)

PTT上還有網友發現，查基隆的醫院資料，竟發現裡面有阿里山的診所，疑惑「基隆市內出現阿里山，是正常的嗎？」讓網友紛紛留言：「時空扭曲阿，又不是第一次了」、「有蟲洞對接啊，很難懂嗎」、「正常拉，軟體都能外包，阿里山外包到基隆當然也正常」，大罵疫苗地圖早上10點至中午都完全不能用，資料全都亂兜。

更有PTT網友截圖表示，「現在才知道，原來診所位置會排列這麼『整齊』」，把原本散落北市各地的診所，排列得跟棋盤一樣，大出包的疫苗地圖讓大家看傻。