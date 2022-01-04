新北市交通局加強對車站、醫院周邊計程車招呼站防疫稽查與宣導。（新北市交通局提供）

昨晚傳出桃園機場1名外包清潔工確診，並列為本土案例，今又傳出桃機再增3名確診者，疫情再度拉警報，新北市交通局今立即啟動預防性公共運輸防疫措施，針對計程車服務中心進行環境及車輛清消，並加強對車站、醫院周邊計程車招呼站防疫稽查，讓民眾能安心搭乘。

交通局於今天上午啟動預防性公共運輸防疫措施，針對新北市3處計程車服務中心進行環境及車輛清消，並量測紀錄駕駛體溫；另針對板橋車站，以及雙和、馬偕、耕莘、署醫、亞東醫院和三重聯醫等7處計程車招呼站加強防疫稽查，檢查計程車駕駛防疫與消毒物資使用情形，並加強駕駛人防疫宣導。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市有近2萬2000名計程車駕駛，自前年疫情爆發以來，交通局即不定時督查計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，並請每位計程車駕駛每日營運前須量體溫及車內清潔消毒，也請民眾搭乘大眾運輸工具及在密閉空間、人潮擁擠地方配戴口罩，保護自己也保護別人，共同抗疫。

交通局長鍾鳴時提醒民眾，搭乘計程車、公車、捷運等大眾運輸務必全程戴口罩，且車廂內禁止飲食，並減少不必要的交談，「面對疫情再度拉警報，絕不能掉以輕心！」