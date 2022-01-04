桃園機場爆發疫情，目前已有3名清潔員、1名防疫計程車司機確診，交通部長王國材表示，目前已找到510輛備用防疫計程車，不影響春節疏運，也希望機場、機師人員可以優先施打第三劑疫苗。

王國材說，昨天知道清潔工確診，後來更有2名同事疑似坐交通車染疫，另有1名防疫計程車駕駛在600位檢測中陽性確診，目前中央流行疫情指揮中心持續針對4人進行疫調。

王國材指出，防疫計程車部分本來較令人擔心，因春節即將到來，需求將提高，後來初步疫調，該名防疫計程車駕駛接觸的人不多，現在也找到510輛備用防疫計程車，如果有狀況會隨時投入支援，目前不影響春節疏運。

王國材提及，現在防疫計程車在第二航廈約590位，多數已採檢完畢，篩檢結果由中央流行疫情指揮中心公布。另外，他提及，國外疫情嚴峻，機師都有一定風險，因此，在防疫工作上會特別嚴謹，目前防疫計程車司機和機師近百分之百已施打2劑疫苗，也希望趕快催打第三劑，讓風險高的族群優先接種。