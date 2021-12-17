前空軍總司令林文禮上將夫人因病住進內湖三軍總醫院，家人卻不聘請看護，反而動用公家資源，私下請求空軍司令部派遣一位中校女軍官，先用自己的慰勞假前往當24小時看護工，又另簽兩天公假，讓她待在醫院照護，此事在三軍總醫內傳得沸沸揚揚，痛批空軍將現役女軍官派去當退將夫人看護，實在太過離譜。

據瞭解，有軍方人士在臉書PO文表示，「在醫院內見到一名小政妹，但她不是生病，竟然是被某退將夫人指定要她近前伺疾，替她把屎把尿換內褲。我向來就痛恨長官把女軍官當女侍使用，現在更是刷新我的認知，竟然還要受命當免費台籍看護。

該位爆料人士指出，飛將軍退將的終身俸有多少我不知道，沒有兒女膝前盡孝竟然也不花看護錢，使喚咱政妹日夜陪病，她的長官就是塑膠做的，賣部屬求耳根清靜，求有機會再升官。

本報追查，因林文禮夫人年逾80歲，目前身兼空軍無給職委員，過去多年來經常自掏腰包勞軍以及慰問官兵，因此空軍司令部基於情誼，仍對其相當禮遇。近來夫人因身體狀況欠佳，林文禮本身也同樣身體不好，並無餘力照顧，因此夫人就醫看診時，空軍機局照顧同袍之責，均會派遣女軍官利用慰勞假陪同前往看病。

長期以來，夫人已與該位女軍官熟識，每次均會指定要求她前往陪病。上週夫人住院，林家又向空軍司令部私下表示，因為家中小孩沒空，且擔心看護會偷錢無法信任，又再度要求該位女軍官前往陪病。

該位女軍官原以為只是白天去陪病，晚上還可以回部隊休息，未料到醫院後才知道要當24小時的看護，恰巧女軍官因為家中有兩位年幼小孩要照顧無法答應，只好委婉向長官拒絕，但長官卻直接批她公假，希望她盡力協助，最後只好委屈答應。

據了解，根據陸海空軍軍士官服役條例，年改新制後，國軍退役二級上將仍可每月領到16萬元左右退休俸。據了解，林文禮家中已有聘請一位外籍看護，但卻吝於再聘一位看護照顧夫人，而違法公器私用，官威之大，讓外界難以苟同。

空軍司令部回應證實，前總司令夫人目前為空軍無給職委員，過去多年對空軍盡心盡力，照顧弟兄及同袍無微不至，日前因開刀住院，林前總司令也因病無力照顧，空軍基於袍澤之情，確實曾在上周四、五兩天以公假名義核准指派女軍官前往陪病，未來對於相關事宜將更謹慎。