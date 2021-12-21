詹馥華（左起）、連晨翔、吳子霏、潘綱大、周予天出席宣傳活動。（粘耿豪攝）

作家導演詹馥華今率領電影《一杯熱奶茶的等待》演員連晨翔、吳子霏、周予天、潘綱大出席媒體聯訪，片中有虐戀橋段，問連晨翔是否有單戀、苦戀、跟別人同追1女等經驗，他說自己以前有追求過校花，而且還是跟自己的好朋友公平競爭。

連晨翔說當時為了故意製造巧合，會掛在通訊軟體即時通上，並設定顯示離線，等心儀的女生上線，就會立刻改成上線，起手式就是問對方：「這麼巧妳也上線？」可女方在兩男的追求下仍故弄玄虛，兩邊都不給肯定的答案，於是他果斷退出競爭。

而吳子霏是大學校花，卻因為外表給人難親近的感覺，很少遇到主動追求者，自己很少表白跟被表白，唯一一次被告白的經驗是在國小六年級，是棒球隊的同學送她禮物，但因為當時她有喜歡的人，就打槍了對方。

周予天在電影裡扮演為愛守候的純情男，他說在現實生活中自己不是癡癡等愛的那種男人，不過排戲時還真的要練習「等待」，有次排戲詹馥華要他演空等20分鐘，沒收他手機後要他演坐著等，也讓他體會到現代人手機一離身，連10分鐘都感覺很漫長。

《一杯熱奶茶的等待》主題曲《閉上眼睛會想起的人》，由靈魂歌姬家家獻唱，合作金曲樂團麋先生，放上Youtube已有38萬點閱率，許多網友留言稱根本是邊聽邊哭，另電影版MV也於今日首播。電影24日上映。