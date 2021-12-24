中央流行疫情指揮中心統計，昨（23）日國內疫苗接種4萬6649劑，目前疫苗人口涵蓋率為第一劑79.72％，第二劑66.50，追加劑0.35％。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已施打追加劑共8.2萬劑，本月底前還有30到34萬人符合追加劑資格，預估接種高峰落在明年3月。

1922疫苗預約平台暫時退場，民眾如有接種需求該如何獲得訊息？疫情指揮中心發言人莊人祥說明，「COVID-19防治一網通」預計本月底全面上線，每週由地方政府提供醫療院所名單、施打何種疫苗、施打劑別、是否隨到隨打等資訊；目前民眾如要尋找疫苗資訊，建議至各地方政府衛生局查詢。

至於針對免疫不全或低下族群開放的基礎加強劑，莊人祥指出，可以在原本治療相關的醫院接種，或是請醫師開立診斷證明，到提供接種服務的醫療院所來接種。

青少年第2劑BNT校園接種開打，陳時中表示，由於當時有部分青少年未在校園內施打，因此開放今（24）日起可透過地方政府衛生局安排或指定合約醫療院所預約，需攜帶同意書並由家長陪同；莊人祥表示，目前青少年第2劑BNT共接種7萬5393劑，不良反應通報維持4例。