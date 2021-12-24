華藝附設雙語小學以「青膳大使」獲國小組第2名。（校方提供）

中華藝校影劇科近期參加高市府教育局主辦的110年度「小編劇大導演創意電視台－5分鐘映象高雄」微電影競賽，除了第7度獲得冠軍，還再次一舉包辦高中職組前3名，國小部則以「青膳大使」，在國小組獲得銀牌。

摘下高中職組金牌的「如果能重來」，是以反霸凌為故事架構。擔任導演的陳逸辰同學說，創作過程中最困難的，就是既要符合競賽主題，又要依照現行霸凌問題設計場景與角色，在構思拍攝時，鼓勵團隊們多欣賞、借鏡別人的作品，並請教教官室、輔導室的師長們，以不同的身分指導處理霸凌事件的技巧。「和諧校園」、「媽媽的安全帽」則分獲競賽的2、3名。

華藝附設雙語小學繼去年獲得HACCP優質認證的「華藝午餐」為拍攝主題，今年接續再以「青膳大使」榮獲國小組第2名。國小部主任羅淑芬表示，「青膳大使」（親善大使）運用諧音雙關、以RAP節奏穿插，加上對話發想，說出孩子對於不同類別蔬菜、水果的想法，並針對容易挑食毛病，給予正確觀念。