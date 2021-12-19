女神陳喬恩前(17)日深夜驚傳身體有恙住院中，她在社群發布打點滴軟針輸液照片，笑嘆自己這把年紀才「人生住院初體驗」，照片中可見她的手臂腫成2倍大，還虧自己的手變得「倒像雞腿」；所幸身旁有小9歲的富二代男友Alan（曾偉昌）陪病，帶來漂亮花束陪伴陳喬恩好幾天，自己打趣說：「很像在露營」，溫馨放閃無線。

陳喬恩前(17)日深夜突然發布一張住院照片，只見她的纖細手臂上插著點滴軟針正輸液中，感嘆「活到這把年紀，人生第一次住院初體驗」；另一組畫面中則驚見她的手臂竟腫成了2倍大，她還笑稱：「血管太細的，把我的手到倒像雞腿」。

陳喬恩突透露住院消息，讓眾多粉絲看了很是擔心。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩同時也分享另一張照片說：「Alan（曾偉昌）看我痛，買了花花給我，還陪伴我在醫院照顧我好幾天」，又說「不過他說陪床很像在露營」。陳喬恩雖分享照片，但並沒有透露住院的主要原因，從畫面看來也不像是打點滴一天就能出院的程度，讓眾多粉絲看了很是擔心。

陳喬恩手腫成2倍粗，令粉絲感到心疼。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩本月15日才剛開心分享在大陸替寵物申請的寵物身分證：「狗狗們配上爆萌版寵物身分證皮膚，簡直就是雙倍的可愛！各位鏟屎官們也可以給家中的寵物們安排上喔，寵物身分證不僅僅是一串ID，還能給Ta（牠）們最溫暖的守護～」如今卻生病住院躺在病床上，令粉絲感到心疼。