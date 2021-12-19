李靚蕾(右)強調兩人和一般夫妻一樣「曾經幸福」，並無所謂「七年痛苦」之說。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

「力靚門」分手擂台愈演愈烈，今(19)日凌晨王力宏爸發聲明、前妻李靚蕾隨即七點長文回擊，釐清王力宏「不做避孕措施、拒絕交付房產、若七年無愛為何會懷二三寶、只花10分鐘與孩子視訊」等事實，強調兩人和一般夫妻一樣「曾經幸福」，並無所謂「七年痛苦」之說，也是王力宏2019年開始逼迫她離婚，之後她試圖保全家庭，讓王力宏「隨心所欲」生活，絕非王爸所稱的「兩年地獄」。

針對王爸聲明長文中的指控，李靚蕾強調她是被王力宏與其家人「聯手霸凌」，指出「當時我們在熱戀，他很著急地想要結婚有孩子，長期沒做避孕措施」，但「他跟父母討論後竟然說：那妳可以墮胎嗎？還是妳就把孩子生下來，我們不結婚？」雖然被王力宏家人情緒勒索，但她後來決定依照約定結婚，並強調身為一個高知識成功人士，她不可能威脅或被威脅逼婚。

李靚蕾又指出：「如果是七年的痛苦，怎麼會有二胎跟三胎？沒有恩愛，如何會有孩子？難道我是生育機器人嗎？」強調她們跟一般夫妻一樣，有喜悅有快樂，有互相扶持也有磨合的時候，「但如果說七年都是痛苦這是不可能的她也許是演員但我不是，如果不恩愛，我沒有辦法在這麼多親友和大眾面前演恩愛。」

李靚蕾緊接著談到了所謂的「地獄兩年」，2019年台北小巨蛋演唱會後幾個月，王力宏開始用各種方式逼她離婚，兩人開始協議讓他自由過他想過的單身生活，找到適合方式走下去，之後也沒有假裝恩愛或PO對方照片，「他過著隨心所欲的生活，想要何時回家就何時回家，想要離開就離開」，嘗試以不同生活方式和諧相處，再談離婚。

針對王爸這篇透過王力宏公司發表的聲明長文，李靚蕾回應反嗆。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

而關於「王力宏每天花幾小時跟孩子相處」之說，李靚蕾踢爆則揭露，王力宏平日只花睡前5~10分鐘跟孩子視訊或見面說晚安，「週末是我們家庭日，他如果在台灣就會參與，不在就會偶爾視訊一下。」聖誕節已經第三年不在，孩子們的生日也很常缺席，「這些都是事實。」

李靚蕾強調，前(17)日所發布的長文，「我是前天在我兩位好姐妹的陪伴下，我一個人一字一句寫完的，並不是兩年處心積慮的結果。」並指控：「因為力宏違背了他會保護我的諾言，以攻擊我的方式獨善其身，拒絕我請他幫忙我澄清的請求，以及他到了最後還是要透過言語霸凌的方式跟我溝通，和為了保全自己跟親友詆毀我的種種行為。」

IG網友看了回應表示：「感受到你所說的冷暴力，慶幸你離開了這個家庭」、「看完後，只覺得王爸爸越描越黑」、「王父的公開信讓我更相信你說的才是真，加油」、「我們只聽靚蕾的」，對李靚蕾措辭陳述表示可信度很高。