李靚蕾毀滅式離婚，一篇文爆王力宏偷吃、嫖妓和冷暴力，使其形象全毀，引起全網關注。對此，一名網友好奇發問，看到她蒐證6年只為給王力宏致命一擊，如果蕾蕾單身，大家會選擇娶她嗎？引發網友熱烈討論，其中有人點出李靚蕾的4個優點直呼，把條件這麼好的女生娶回家是福氣吧！重點是人家願意嫁嗎？

一名網友昨在PTT上發文表示，據傳李靚蕾蒐證6年，才有現在的「毀滅式離婚」，真的超級猛的，但也代表著蕾蕾集氣了6年，準備給宏宏致命一擊。因此他很好奇，如果可以重來，回到蕾蕾單身的那一年，大家會選擇要娶她嗎？

不少網友看了直呼，李靚蕾「長得漂亮」，還有高學歷和聰明的腦袋，且生完小孩身材還保持得超好，能把條件這麼好的女生娶回家是福氣吧？「求之不得，有妻如此夫復何求」、「沒有敢不敢，只有她願不願意」、「娶老婆就是要娶這種的」、「這種對象你上哪找」、「敢啊！天菜美女」、「只有她不要沒有我不敢！」

許多網友認為，這個問題不是要不要娶，而是對方願不願嫁你，而且李靚蕾毀滅式離婚的主因應是王力宏太超過了，如果你不會做那些虧心事，有什麼好怕的。「不做虧心事，有什麼好不敢娶的？」、「問題是蕾蕾有要嫁你嗎？」