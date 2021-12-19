繼王力宏爸王大中今(19)日凌晨發長文為兒辯解後，王力宏前妻李靚蕾幾小時後隨即再揮「蕾神之鎚」反擊，直指王力宏「都成年了，卻還要躲在家人後面當白臉」，甚至利用自己爸爸去做犯法的事情，重磅警告：「你即使是躲在爸爸後面，也會需要負擔教唆的責任。」明示要王力宏別再當「靠爸一族」意圖洗白自己。

李靚蕾在文章一開頭便破題，對王爸「已經80歲了還要出面替45歲的兒子發言」感到心痛，直言網路上這麼多實錘的證據，王力宏仍然沒有一句道歉，反而是「躲在爸爸後面當白臉」，人前跟外界說「不會傷害前妻」，背地裡卻是利用爸爸的同情心和父愛，讓爸爸也成了棋子和擋箭牌，來做犯法的事情。

針對王爸這篇透過王力宏公司發表的聲明長文，李靚蕾回應反嗆。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

針對王爸這篇透過王力宏公司發表的聲明長文，李靚蕾回應反嗆表示：「誹謗，是需要負擔法律責任的。」指出關鍵盲點：「如果王爸爸沒有你的指導，不會知道如何聯繫媒體發出這樣的信件」，她並撂狠話警告說：「你即使是躲在爸爸後面，也會需要負擔教唆的責任。」

而關於外界所最熱議的話題焦點，王爸的聲明是替兒子反駁「婚內未出軌」，李靚蕾對此則冷冷回應：「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘招妓也沒有告訴你吧？」也似擊中了王爸辯解全文最大軟肋所在，李靚蕾暗示王力宏有「靠爸」文過飾非，試圖把「偷吃」事實偷換概念輕輕帶過之嫌。

文末，李靚蕾不忘來個「柔性」勸告說，「錯已經犯了，眼前的路也確實會很難走，但只要願意面對和改正，就一定會有可以重見光明的一天，不要一錯再錯了。」然後又「硬氣」表示：「就算你潑再多髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨。我們都需要誠實的省視和面對自己，才會有重新開始的機會。」