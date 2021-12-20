在宜蘭擔任看護的印尼籍女移工普琪因遠在印尼的丈夫要再婚，知悉後急欲回國，但她認為雇主不讓她休假返國且扣其護照，今年8月8日凌晨涉嫌以水果刀劃傷由她看護的81歲吳姓老婦頸部，老婦被嚇得驚呼：「不要殺我！」，阿嬤的二兒子聞聲後阻止報警逮人。宜蘭地方法院審理後，依傷害罪，判女看護1年徒刑，刑滿後將驅逐出境。

警方調查，普琪疑因獲悉在印尼的丈夫要再婚，想提早回國挽回，卻在8月8日凌晨3時持水果刀，壓制行動不便的吳婦，吳婦不斷求饒，頸部仍被普琪以水果刀來回劃傷數刀，普琪脅迫吳以鑰匙打開另間房間，打算搜刮錢財離開。

所幸吳婦家人及時發現報警，警方持盾牌勸說普琪放下刀子，再將她上銬帶回派出所。吳婦頸部傷口長達9公分，縫了14針，幸無生命危險。普琪供稱，因雇主不給特休，不讓她回國，一氣之下拿出水果刀，不慎傷及吳婦。

吳家人控訴，普琪受雇期間不但正常給假，如不休假也依規定給工資，但近半個月來她逃跑2次，還曾為了要錢威脅吳婦；普琪弄丟護照時，還陪她去派出所辦遺失、申辦離台證件。

宜蘭地方法院審理後，法官認為普琪為阿嬤的看護，有保護、照料責任，竟為了要逃逸回國，向阿嬤索取護照及機票費用未果而持水果刀傷害，使阿嬤受傷，念其犯後坦承犯行、態度良好，依傷害罪判她有期徒刑1年，刑滿後將驅逐出境。