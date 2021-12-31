跨年夜冷颼颼，許多人選擇晚餐點個外送，和親友窩在家慶祝，不過有資深外送員貼心提醒，跨年夜6種店家千萬別點，包括披薩、鹽酥雞、胖老爹、滷味、235巷義大利麵、丸龜製麵，因為「可能會等到明年」。

一名外送員剛剛在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，他身為外送2年多的外送員，強烈建議各位，今晚不要點披薩、鹽酥雞、胖老爹、滷味、235巷義大利麵、以及丸龜製麵，因為以過往的經驗顯示，這些有知名度的店家跨年夜總是會湧進大量訂餐，加上現場顧客絡繹不絕，當然出餐速度就慢，然後可能等外送員送餐到會等到明年。

貼文一出引起熱議，許多外送員紛紛表示認同，「中肯老司機，就算20：00後自個去買，也是排到天荒地老，更別說是訂任何外送平台了」、「舉雙手雙腳同意」、「你把麥當勞放在哪兒」、「老司機的話要聽啊 」。

不過也有人開玩笑表示，「別擔心，他們就是等著明年吃」、「大家都點來當明年早餐的啦」、「今天要點餐的客人，已經準備好足夠的耐心等到明年才有可能拿餐了」、「最愛點這些，點起來明年吃」、「客人的理智線才能有所挑戰，別怕」。