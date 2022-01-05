桃園航空城計畫正如火如荼進行中，市府為落實先建後遷，規畫近2000戶的航空城安置住宅，目前4工程都已全數發包，且都鄰近捷運站周邊，低於市價8折，規畫的坪數比社宅大，從25坪到55坪不等，讓舊建築可以1坪換1坪，小坪數也能加購，實現居住正義，明年受理申請。

市長鄭文燦指出，航空城安置住宅工程已全數發包，包含A18站590戶、G17站160戶、A11站110戶、機場園區1066戶，總計興建1926戶，都位於捷運站周邊，未來交通及生活機能非常便捷，預計今年第1季取得建築許可、第2季起陸續開工，明年第1季受理住戶申請、第3季簽約，力拚2024年第1季完工、10月前完成點交入住。

鄭文燦說，安置住宅建築設計也取得綠建築、智慧建築、耐震、住宅性能評估、無障礙、住居空間通用化標章等認證，提供25坪、35坪、40坪及55坪等4種坪數類型，房型規畫2房、大2房、3房、大3房等，讓不同家庭選擇適合的房型，原則上舊建築可1坪換1坪，如果安置戶家庭人數較多或是原本持有坪數較小，也可以優惠加購坪數。

鄭文燦強調，市府以「就近安置」及「先建後遷」兩大原則安置航空城開發範圍內的居民，以最平價的方式讓安置戶優先承租、承購，價格以成本價計算，大約為市價8折甚至更低。他也提到民眾自建的安置街廓，預計今年4月至5月辦理說明會、下半年抽籤配地，明年第1季完成安置街廓土地點交作業。

都發局長盧維屏進一步解釋，4基地分別位於捷運站A18、G17、A11，以及機場園區2、3街廓和5、6街廓，預計興建5棟地下2層、地上7至11層不等的RC住宅建築，安置對象為航空城開發範圍附近一期及機場園區的安置戶，除成本價計算，另提供安置戶土地及建物補償費差額打8 折、車位價格以成本價8折計算等減輕方案，讓居民可以輕鬆入住。