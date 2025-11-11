李男拒繳非法丟置廢棄物的清理費用，嘉義執行分署人員強制執行李男名下財產拍責。（嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

李男拒繳非法丟置廢棄物的清理費用，嘉義執行分署人員強制執行李男名下財產查扣拍責抵欠款。（嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

李姓男子在雲林縣虎尾鎮開設公司，非法收運汙泥棄置於彰化縣共2601公噸，遭裁罰4092萬元的清理費用，未按期清理，移送法務部行政執行署嘉義分署拍賣其動產及不動產共抵償1211萬元欠款，其餘欠費分署持續追查財產強力執行。

嘉義分署指出，李男為虎尾鎮這家公司負責人，公司未領有廢棄物清運處理的許可證，卻收取一般事業廢棄物，自民國100年2月起至101年10月間止，先後將未經合法固化處理、抗壓強度不足之汙泥等一般事業廢棄物，僱用無廢棄物清除許可文件的曳引車、混凝土車司機收運，棄置於雲林縣、彰化縣等多處土地。

李男經判決有期徒刑8年確定，於108年間入獄服刑，112年12月假釋出獄。

彰化縣環境保護局計算裁罰，限期李男須負責清理非法棄置在田中鎮新興段5筆地號土地上共2601公噸，費用4092萬元，但李男未遵期清理，彰化環保局依廢棄物理法71條規定，核課代履行費用，並於通知李男繳納不繳後，移送行政執行署嘉義分署執行。

此案於112年12月10日受理後，因是行政院當前推動的「五打七安」政策相關案件，嘉義分署優先執行，執行人員立即查封李男名下所有財產進行拍賣，包括李男名下位於雲林縣斗六、西螺及古坑等處的6筆土地及住宅、工廠、儲藏槽、貨櫃、地磅等，共拍得1211萬元抵償欠款。