蘇澳港7號碼頭驚傳工安意外，1名59歲陳姓工人，在貨船船艙內進行堆疊「對二甲苯」太空包作業時，疑因突然颳起強勁的東北季風，導致船身晃動，不慎遭重達1.1噸的太空包壓到，以致頭顱變形不治身亡。蘇澳港營運處表示，檢察官已完成相驗，認定為業務意外，後續賠償由業主與死者家屬協調，裝載作業也會在今下午1點復工。

停在蘇澳港7號碼頭的一貨輪，8日晚間正進行裝載每包重達1.1噸化工原料的「對二甲苯」太空包作業，當時在船艙內協助堆疊的工人約3、4人，晚間7時59分許，突然間疑因颳起一陣強勁東北季風，以致船身劇烈晃動，一包太空包從上方掉落，陳男因走避不及，頭部慘遭重壓。

其他工人見狀，趕緊通報，救護車送往台北榮總蘇澳分院急救，不過陳男頭部因受到劇烈重擊，到院前已明顯死亡，遺體運到羅東壽園，檢察官9日下午前往相驗，並認定為業務意外。

蘇澳港營運處資深處長陳國棟指出，發生事故的那艘貨船，要載運數千包、每包1.1噸重的「對二甲苯」太空包出口，船隻吊桿把太空包吊到船艙，陳姓工人在堆疊過程出意外，檢察官已完成相驗，死者家屬今上午9時許也有到現場招魂，後續賠償則由業主與死者家屬協調。

陳國棟表示，蘇澳港營運處今上午已與業主召開檢討會，即日起將加強勞安宣導，蘇澳港7號碼頭「對二甲苯」裝載作業，也將在今天下午1點復工。