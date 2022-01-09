罷昶失敗！台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，最終同意罷免票因沒跨過門檻，僅拿5萬4813張，罷免宣告失敗，但仍超車不同意票1.1萬。罷昶總部認為，同意票高過不同意，顯見林昶佐已成為「跛腳立委」，應感到羞愧日後如何面對選民。

罷昶總部發言人高毓安指出，他要先深深一鞠躬，向所有在地公民力量表達感謝與歉意，不好意思辜負在地選民所託，但這次結果為同意票大於不同意票，可見林成為「跛腳立委」，「不曉得剛剛他在5點半記者會，是在高興歡呼什麼？」

高毓安說，即使罷免案不到門檻，不代表對方獲得選民的認同，應該檢討做立委這麼久，卻沒有受到選民信賴，顯見公民團體的訴求是被大家接受的，他認為自己如果是林昶佐，一定很羞愧，光想著後面的日子要如何面對在地選民就尷尬了，有什麼好慶祝的。

「公民力量不會解散或消失，會持續監督！」高毓安說，這幾年興起的公民思維已經獲得多數主流政治的認同，團隊事前很擔心特定人士或政治人物的攪局，這一直是民團的擔憂，雖然擔憂成真很遺憾，但從今以後相信大家會更重視在地聲音。至於是否點名戰犯他則不願多說。

高毓安說，本來預估投票率只達3成，但後續民進黨將罷免操作成藍綠對決，才會催出4成的票，這就是自作孽，好端端的在地聲音被操作成政治動員、意識型態，請民進黨心中不要總是選舉，對於國民黨，他則感謝對方尊重公民力量，但選民本來就會流動，不多解讀。

罷昶總部總指揮姚冠均笑說，團隊決定還是要放鞭炮，因為同意票大勝，雖然沒有成功拉下林昶佐，此次罷免小老百姓只花個幾萬元就能有這樣成績很厲害，代表公民的覺醒，呼籲民代要多照顧民眾的生活，團隊雖敗猶榮。

罷昶總部領銜人周世雄表示，今天不信任票有5萬多，能夠讓林昶佐有所謹惕，希望對方在後續2年任期內，可以同樣規格陣仗和資源挹注到萬華，既然對方勝出他也要給予祝福，公民團體沒有資源，面對府院黨大軍碾壓，還是催出5萬多票，這是民主的一課，他認為台灣的民主還未深化，這仗大家看得很清楚。