媒體報導，「郭台銘：明年一定缺電 大家要做出應有的準備」，「工商協進會今早餐會 林伯豐：台灣未來不能過度依賴仍會排碳的天然氣」，「台積電劉德音：至於不少企業家認為明年會缺電，劉德音則表示，短期的問題沒有討論太多。劉德音表示此問題要政府與民間合作，尤其是在綠能還沒有起來前，台灣要怎麼度過。」這些偉大的企業家還真的是先天下之樂而樂，後天下之憂而憂啊！這些話不能早幾天講麼，公投日過了才說，不就是廢話！

不過還真的不能苛責這些企業家，他們的發言必須審慎，要不然政府當局查起水表來，影響了企業的營運，受衝擊的可是成千上萬的家庭。這次公投，社會充滿了肅殺之氣，一個號稱自由民主的國家社會，連精英階層的頂尖企業家都不敢在公投議題上說真話，只能卑微地放馬後炮，提醒政府要有配套措施。企業家不是傻子，他們對台灣未來數年電力供需的狀況應該早已了然於胸，即使護藻礁公投未通過，三接可以繼續施工，未來數年可調控電力裝置容量仍然不足已毋庸置疑。核四商轉公投未通過，會使缺電的期間更加延長。識時務的企業家們放馬後炮，也許並非毫無意義，看起來是提醒政府該超前部署，但實際上當馬前卒，為日後必須續用低效率高汙染的燃煤電廠鋪路！

其實仔細體會一下這些企業家的發言，也滿有意思的，所謂的人不為己，天誅地滅！台積電不提缺電的事，因為政府早已修正限電時停電優先次序相關規定，誰先斷電主管機關說了算，台積電既然是護國神山，限台積電的電會引起國際公憤的，台灣丟得起這個人嗎？台積電擔心的是長遠溫室效應氣體減量目標無法達成時的國際制裁，他沒有近憂，只有遠慮；但中小企業就不一樣了，明年缺電已迫在眉睫，溫室氣體減量的事，等吃飽肚子再擔心吧。

這次公投過程中，媒體被壟斷，以核四商轉公投為例，媒體的報導專注反核團體對核四安全與核廢料處理的質疑，民眾看到的多是負面訊息；對於擁核者提出核四不商轉，會造成缺電、電價大幅波動、燃煤空汙致癌、二氧化碳減量無法達標、能源供應安全風險等，對國家未來發展有實質影響，也是能源政策必須面對的議題，卻沒有媒體去尋求政府的回覆，與揭穿政府的謊言，媒體不盡責，主管機關也明目張膽的胡說八道，民眾在公投投票時沒有獲得正確的資訊，評估投票結果對國家未來的影響。公投已徹底淪為政黨對決角力的工具。公投後，獲勝的一方，變本加厲地以征服者的架勢為所欲為。

筆者於12月16日舉辦「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，邀請馬英九前總統、吳敦義前副總統、劉兆玄、毛治國、張善政三位前行政院長與會，說明對能源政策的看法，為核四商轉公投背書，這麼多重量級的政治人物參與的記者會，各大媒體又有多少著墨？中天新聞台被關，對台灣媒體的寒蟬效應已經發酵。台灣大部分的媒體為了生存，揣摩上意已為常態，與政府立場不一致的事少碰！最好三不五時就有當紅部長飲酒高歌、女神級立委被網軍家暴、才子渣男下流艷事的新聞，填滿版面塞滿時間，避免報導評論國家大事時，選錯了邊，得罪當道的風險。嗯，等等，報導女神被家暴的事，都還是要小心地雷的。

核四商轉未通過，對台灣短期供電與未來長遠發展都有深遠的影響，筆者在公投前已有很多的論述，不在此贅言。但核四廠是否已蓋棺論定，倒也不盡然。視核四為眼中釘，公投多數民意也不支持核四商轉，民進黨大權在握，一紙命令，電廠重要設備拆了，一了百了，但做得到嗎？廢核四，3000億誰出！由台電公司以打銷呆帳的方式分年攤提，靠發行公司債募資的公司，債信評等變差，將大幅增加公司的營運成本，衝擊電價。要解決核四的爭議，唯一的路就是商轉。國內擁核團體在沒有任何組織化的支援下，已經搬兩次台階，為執政黨非核家園黨章解套，但執政黨不領情，也沒啥好說的。民主政治的另一項真諦，自作自受，大家自求多福吧！

（作者為國立清華大學原子科學院院長）

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