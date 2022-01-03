台股30日封關，台積電收在615元，2021年全年漲幅約16%，從去年1月21日衝上679元新天價之後，股價在600元上下整理，已長達1年之久，還被外資嘲諷說買台積電是「死錢」。有網友表示，自己買台積電蹲了1年，600蹲到腳麻，求問該怎麼辦？投資老手點出台積電2022年五大重點，其中下半年3奈米將量產，再蹲半年就開胡了，與其換股捉龜走鱉，不如就不要換，建議回檔到600元以下可以進場布局。

2021年台積電上漲約16%不敵0050漲幅19%，為10年來首次輸給0050。據了解，去年台積電的最大外資賣壓，傳聞為新加坡主權基金減碼所致，但外資在2021年底前已陸續回補台積電，光是12月一整個月已掃貨台積電4.77萬張，買超金額約293.9億元。

PTT股板網友發文表示，買到台積電蹲了1年，資金被卡住，時間也耗掉，才賺2~3%，600蹲到腳麻，這支股票比金融還要難蹲，求問該怎麼處理？

有股海老手回應，台積電都抱了1年，現在賣掉，這一年就真的白蹲了，2021年台積電本來題材就不多，只有漲代工價較意外，其他沒什麼驚喜，與其換股捉龜走鱉，不如就不要換，2022年台積電應該很難看到600元以下，有回檔可以開始布局。

他也提出，2022年可聚焦台積電的5大重點：

（一）台積電是分批漲價，今年開始還有一波漲價，所以1月台積電營收會反應全部的漲價效應，可以小期待。

（二）5奈米的折舊影響接近尾聲，一個製程的折舊影響毛利率大約是6個季度，算算也差不多，因此今年台積電毛利率有機會再往上，2022年5奈米應該能稱霸一整年。

（三）2022下半年3奈米將量產，蹲這麼久不就是為了等到3奈米，到時還買得到600 的台積電嗎？再蹲半年就開胡了，一起蹲吧！

（四）台積電在中科附近籌設2奈米晶圓廠，這個動作有兩個涵意，除了意味著2奈米GAA 開發順利；另外2奈米有人包訂單，包到新竹廠不夠吃。

（五）三星太廢了，5奈米良率才50%，推估3奈米良率一定更低。台積電一路發展到現在，最大敵人就是自己，600元已把2021的部分先漲足，2022最大驚喜就是3奈米。

其實台積電股價於2020年7月的300初頭，漲至2021年初679元新天價，展開倍數翻漲大行情後，將近1年時間在600元上下20元附近徘徊，走勢較多數電子次族群落後，台積電投資人最關注，護國神山何時再展雄風，法人認為，在英特爾釋單與晶圓代工漲價效應下，外資假期後陸續歸隊，600元應是堅實底部，2022年股價表現值得期待。