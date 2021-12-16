根據《財訊》報導，12月6日，台積電創辦人張忠謀應邀到司法院演講，談「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，大法官們向張忠謀提出問題，有一場精采的討論。

《財訊》報導指出，第一個問題是，「台積電對技術的保密如何做到滴水不漏？」張回答，過去多年來，「有許多人想要偷我們的技術，但大致講來沒有被偷過」，他分析，「只有很少的人知道全部的機密……每個工程師只知道一部分，我們有一萬個工程師」。

第二個問題是，台積電股東大部分是外國人，會不會改變台積電以台灣為中心的發展模式？根據《財訊》報導，張忠謀表示，台積電的外國股東絕大多數是被動的基金，是機構法人，「他們也會希望台積電在台灣」。

《財訊》報導指出，第三個問題是關於英特爾對台灣不穩定的批評，他表示，英特爾執行長基辛格「他是要（美國）政府的錢」，張忠謀直言批評，加州地震也相當嚴重，如果發生戰爭，加州也未必安全。真正令他害怕的，其實是台灣內部，對半導體晶圓製造耗電太多、讓其他產業找不到人才的批評聲浪，「現在，台積電是內有推力，外有拉力。」這才是最令他憂心的事。