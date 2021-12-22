台積電（2330）匯集漲價、長約增加、英特爾釋單在即三大利多，瑞銀、海通國際證券相繼調升對台積電財務預期，海通國際證券電子研究主管蒲得宇更判斷，晶圓代工2022年上半年還要啟動新一輪漲價，將合理股價預期升高為757元。

台積電股價於2020年中至2021年初，開啟倍漲大行情後，接下來大部分時間便處在600元正負20元間震盪，相比多數電子次族群走勢落後，因此，市場數度聚焦台積電何時才能再展雄風，如今英特爾釋單、晶圓代工還可能進一步漲價利多水到渠成，台積電2022年股價表現引來更多關注。

蒲得宇提出，台積電8月宣布調漲晶圓代工價格以來，部分客戶已自10月開始生效，其餘客戶從2022年1月開始採用調整後報價；考慮到裸晶圓、原物料成本提高與強勁的半導體需求，海通國際調查後判斷，聯電、中芯國際、華虹半導體等二線晶圓代工廠很可能於2022年4～5月再啟動新一輪漲價，台積電隨後跟進，同時，將有更多客戶與台積電簽訂長約（LTA）。

雖然台積電股價受到市場擔憂產業循環反轉疑慮衝擊，表現相對疲乏，然海通國際認為，半導體2022年景氣維持上行循環無虞，甚至2023年在半導體內含價值提升、產能擴增有限、英特爾釋單等各因素交錯下，仍是一個好年冬，此觀點與花旗環球最新提出「產業循環尚未到頂」，有異曲同工之妙。