小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電在中科附近籌設2奈米晶圓廠的計畫，有譜了！台積電總裁魏哲家等人，上周五拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕27日受訪時透露，台積電表達在台中有強烈的投資意願，擴廠計畫總投資額約8千億到1兆元，預計可創造七、八千人的就業機會。

【1】台積電中科2奈米 有譜了!

台積電相中在中科台中園區附近的台中（興農）高爾夫球場，以及周遭軍方用地、公有地，需地面積至少逾88公頃，將引進最新製程，籌設2奈米晶圓廠，預定2027年量產，這是台積電繼新竹寶山規劃籌設2奈米晶圓廠之後，另一個2奈米晶圓廠。

【2】海空航班大砍 運價再飆高

防疫升級，海空運跳港、停航不斷，明年農曆年前海、空運不妙！在兩岸方面，繼長榮航空暫停松山、高雄到上海浦東去程航班載客服務至明年2月3日之後，華航27日也宣布桃園-上海浦東去程航班至明年1月底前取消載客，1月松山、高雄-上海浦東去程航班砍半，至於回程返台航班則照飛。

【3】封關倒數 資金四虎發威 台股創四大紀錄

2021年封關倒數，在投信、外資、集團及政府基金「四虎」資金近日聯手發威，加上半導體族群領軍下，27日台股寫下收盤指數、盤中指數、收盤首見13千金及上市櫃市值同創新高的四大紀錄。此外，新台幣兌美元匯率亦升值2.3分，上演股匯雙漲榮景。

【4】封關前掛牌抽韱 瑞鼎申購抽到現賺26萬

集中市場27日指數創高，但交易量能萎縮。反觀，IPO市場，未受到年關將近的長假效應資金退場影響，年底封關前再掀申購熱潮。友達集團旗下顯示器驅動IC廠瑞鼎做為興櫃第三大高價股，27日起以每股308元承銷價辦理IPO公開申購，以同日興櫃均價574.45元計算，潛在報酬高達26.65萬元，將挑戰近年興櫃掛牌的最大價差。

【5】破損人民幣紙鈔去哪了？答案令人驚呆

鈔票人人都再使用，但那些不堪使用的人民幣紙鈔，最終到底會流向何處、如何處理？令人好奇。近日大陸央視報導就給出答案，會將殘損人民幣經過整理集中、粉碎之後，最終送到大陸發電廠燒了用來發電，也算是替能源供給做最後貢獻。有趣的是，經過統計，大約每30噸重人民幣紙鈔的發電量，可以讓一個大陸家庭用上25年。