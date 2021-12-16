大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年遭到美國貿易黑名單制裁，如今傳出美國政府將在周四(16日)召開國家安全會議討論是否加強對中芯國際制裁，甚至連成熟製程晶片生產設備供應也阻斷，業界人士指出，恐怕導致28奈米以上製程晶片缺貨至2025年，預計對聯電、力積電等成成熟製程晶圓代工廠受惠。對此，力積電董事長黃崇仁指出，在不確定因素增加下，中芯的客戶會開始找尋第二供應商，但目前各大晶圓代工廠產能接近滿載，也沒有多的產能可以騰出，也沒有因此受惠。

面對中芯國際恐遭到進一步制裁，原先在14奈米以下製程的半導體生產設備，包括荷商艾司摩爾(ASML)提供的極紫外光(EUV)微影設備無法順利出貨，日前ASML全球副總裁、中國區總裁沈波指出，除了EUV機台之外，其他產品都正常供貨。

然而，若連成熟製程晶片生產設備也遭到禁止，中芯國際目前擁有最先進的28奈米製程也正擴大產能，但缺少關鍵設備、大陸本土的半導體設備傷又無法滿足中芯國際的要求，恐讓中芯國際面臨重大困境。此外，中芯國際今年上半年才與ASML簽定1份12億美元的深紫外光(DUV)微影設備，期限至年底，但若美國政府加緊制裁力道，不只ASML這份訂單恐怕告吹，連應材、泛林的業績恐怕都會受到影響。

據《中央社》報導，黃崇仁以協會籌備處主委身分出席台灣先進車用技術發展協會（TADA），指出聯電、力積電明年都是滿載，「沒有因此受惠」。對於外資評論，2023年晶圓代工將出現供過於求的情況，黃崇仁卻表示各大晶圓代工廠都產能滿載，分析師根本搞不清楚市場多元化需求。

黃崇仁強調，中芯遭制裁將導致客戶找尋第二供應商，加上市場需求增長超過晶圓廠擴產的速度，半導體缺貨情況就會持續，市場多元化需求該如何解決，才是重點。