By2妹妹Yumi因捲入王力宏婚變風波，加上被影射是小三，讓她氣得報警，還發長文自稱是王力宏婚前正式交往的女友，未料遭李靚蕾PO出對話紀錄打臉，今(22日) 上午Yumi驚傳輕生，閨密更曬出就診單，點名王力宏：「如果她真的出什麽事情，我絕不原諒」，不過現有自稱是該醫院的醫護人員出面爆料，她根本就沒有輕生。

微博網友「閃閃發光的欣醬」在Yumi爆出輕生後，傻眼發文寫下：「就吃了兩顆維生素和兩顆褪黑素.....」，透露自己的朋友就是該醫院的醫護人員，Yumi淩晨5點自己到醫院掛急診，「吃了2顆維生素和褪黑激素，笑得想死，說生命徵象特別穩定，急診醫師還對她做出4個字的評論『不要太好』」，9點就出院了。

網友發文稱Yumi只吃了2顆維生素和褪黑激素。(圖／翻攝自微博)

自稱醫護網友稱Yumi自己掛急診。(圖／翻攝自微博)

有網友好奇，如果只是吃了幾顆褪黑激素，為什麼會被送到危重科，有網友解答，「一般只要有自殺傾向的人，不管是吃了什麼，一律先按危重症處理」，雖然不清楚事情經過的真偽，但不少人也呼籲輿論能適可而止，以免真的發生憾事。

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