雙胞胎女團By2妹妹Yumi捲入王力宏、李靜蕾離婚風波，Yumi否認介入王力宏婚姻，表示自己只是王力宏婚前交往的女友，但卻被李靚蕾曬出對話截圖反擊，而今（22日）則有網友曬出就醫單據稱Yumi輕生、在醫院急救，但卻遭外界質疑發文的就是Yumi小號，對此，該網友也在文中逐一回應，並替Yumi發文反擊李靚蕾。

微博博主「做個小孩007」今早發文爆料Yumi輕生，並發文標記王力宏：「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！」卻引發外界懷疑，該網友就是Yumi的小號，對此，「做個小孩007」就在文中強調，她是Yumi的圈外朋友「叫我007」，並強調：「造謠我是by2小號的，請即時閉麥，吃瓜要帶腦。我沒她們那麼好的脾氣。」

Yumi閨蜜也替好友沾小三疑雲發聲，她曬出5張證據圖，並寫下：「報假警-沒有。造謠傳謠和報假警都是犯法，希望大家也遵紀守法。P圖聊天記錄-沒P。微信點翻譯，有些來源會顯示『微軟』」，至於李靚蕾公開Yumi和王力宏2015年的Whatsapp聊天截圖，Yumi閨蜜則否認裸照頭像是Yumi，「一看就是個洋人，她身材沒那麼好」。

至於Yumi和王力宏的合照，Yumi閨蜜則表示，是2013年王力宏火力全開演唱會上海站時拍攝，不是2015年。閨蜜更替Yumi喊冤，表示Yumi沒有心虛、不敢回應：「她有很多資訊想要傳達，可連報警和聊天記錄都能被扭曲成造假。請問換你是她，要怎麼澄清？？」但針對Yumi身體和治療狀況，閨蜜則是一字都沒有提。

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