去年一名女子在路上撞到施工的用具，額頭流血有一個傷口，被工地負責人帶去醫院急診，不料賴姓護理師竟在醫師看診後，佯稱要進行身體評估，將她帶到診療室後伸手摸胸部，台北地方法院依因醫療關對其照護之人利用機會猥褻罪判刑8月。可上訴。

賴男去年9月擔任某家大型醫院的急診室護理師，同年9月3日下午1點多，被害女子因額頭受傷前往醫院急診部就診，經醫師看診結束，由賴男依醫囑處理傷口竣事後，獨自在候診休息區等候陪同者繳費。

賴男認有機可乘，要求她進入設有圍簾之診療室，佯稱為她進行身體評估，她因頭部受傷昏沉，誤認仍有續行醫療行為之必要，隨同賴男進入設有圍簾、未上鎖之急救診療室，賴男在急救診療室內將她上衣掀起，伸入胸罩內抓捏她的胸部。

台北地院考量賴男是醫院護理師，所面對者係求診醫治之弱勢病患，卻為一己之私而對已醫治完成之被害女子乘機猥褻行為，且犯後推諉塞責，毫無悔意，倘未予以有效之處分，日後恐有再犯之情，不特定之女病患有受害之危險，不宜予以輕縱，判刑8月。