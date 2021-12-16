桃園市聯新國際醫院響應健保署北區業務組「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，結合中壢、平鎮、楊梅、龍潭區11家在地診所，共同成立「聯新國際醫療骨科共照聯盟」，將以更緊密合作的雙向轉診，提供骨科病人更完整的醫療照護。

聯新國際醫院骨科主任侯咸仰指出，骨科轉診病人不外乎需要外科手術、進一步檢查、或治療其他合併症等三類。骨科術後在醫院做完黃金期復健就轉診回原骨科診所，讓病人就近做後續復健與照護。骨科共照聯盟的成立，就是希望強化醫院與診所的聯繫合作，整合民眾就醫需求，透過健保署的雙向轉診與分級醫療，讓醫療資源發揮最大效益，達到最佳治療效果。

骨科共照聯盟特別規劃轉診綠色通道，透過平台可額外增加3個掛號名額，讓診所轉診不受預約額滿限制；如需住院則優先安排處理。住院期間採雙主治醫師共同照護模式，診所醫師可隨時探視病人及進行會診，掌握病人狀況，待出院回到診所復健或追蹤治療即可無縫接軌。此外，醫院安排專責管理師提供協助，查房時醫師親送雙主治醫師聯名的住院關懷卡，代表診所與醫院的共同關心。

聯新國際醫院透過社區健康照護網平台系統，將轉診病人的就診、住院出院、出院病摘等資訊主動通知診所，並結合健保醫療資訊雲端查詢系統，讓診所瞭解病人就醫狀態與治療情形。轉診病人如有就醫問題，聯新國際醫院提供24小時諮詢專線服務，讓病人及家屬更安心。