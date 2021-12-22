蔡英文總統22日上午9時出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮。（盧金足攝）

蔡英文總統22日上午9時出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮。（盧金足攝）

蔡總統說，投資台灣三大方案已經帶動上千家廠商，超過1.5兆元資金回到台灣，也為台灣創造的12萬3000個工作機會。（盧金足攝）

蔡總統表示，至11月底為止，海外信保基金已經累積承作309件紓困案件，協助台商朋友取得1億561萬美元的融資。（盧金足攝）

蔡英文總統22日上午9時出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮時表示，前幾天的公投結果，顯示台灣人民支持政府現在的施政方向，使台灣走向國際，進一步強化和世界各國的經貿關係，相信這也是台商朋友希望看到的方向，政府會繼續與大家一起攜手努力。

蔡英文今日在出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮時，向台商表達感謝之意，防疫期間，台商朋友募款捐贈防疫物資，為台灣打造更多善的循環，是國民外交的重要典範。

她表示，這兩年全世界的經濟都受到疫情的挑戰，但是台灣的經濟反而是逆勢成長，今年經濟成長率的預估可以達到6％以上，也是11年來最高。

蔡總統說，台灣11月的出口達415億美元，連續5個月創紀錄，累計今年前11個月已經首次超過4000億美元。

「前幾天的公投結果，也顯示台灣人民支持政府現在的施政方向。」蔡總統強調，這是台灣走向國際，進一步強化和世界各國的經貿關係，相信這也是台商朋友希望看到的方向，政府也會繼續與大家一起攜手努力。

蔡總統表示，疫情期間，台商朋友在海外經商面臨不同的困難，僑委會主管的財團法人、海外信用保證基金陸續開辦相關的紓困措施，後來也推出整個紓困方案，協助台商朋友度過經營上的挑戰。

至11月底為止，海外信保基金已經累積承作309件紓困案件，協助台商朋友取得1億561萬美元的融資，僑委會持續的結合產官學研的能量，提供海外台商朋友最大的協助。

蔡總統也向台商允諾，如果遇到有什麼問題的話，能夠隨時提出來，我們來提供協助。

蔡總統進一步表示，僑委會委員長童振源上任以來，經常和來自世界各地的台商朋友交流，運用很多的數位科技服務，提供台商朋友更多的協助，僑委會今年首度舉辦海外台商精品獎選拔活動，一共有亞洲7國、13件優質產品脫穎而出，期待該獎項可以把優質的台商商品行銷到全世界，提升台商和台灣品牌國際地位，讓世界更能夠看到台灣。

蔡總統表示，因為疫情的影響，全球供應鏈正在加速重組當中，許多國家開始把部分供應鏈移往新南向國家，和我們推動新南向政策是相互呼應，台灣積極邀請許多更多台商朋友回台投資，「這政策是我們不變的目標」。

蔡總統說，投資台灣三大方案已經帶動上千家廠商，超過1.5兆元資金回到台灣，也為台灣創造的12萬3000個工作機會，相信資金和技術能量可以為台灣目前積極發展電動車及再生能源等的產業，帶來豐沛的動能。