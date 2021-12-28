柯文哲今早出席119高效能勤務派遣系統上線活動，面對外界認為蔡總統搞獨裁，讓民進黨在立法院從總預算到《地制法》都逕付二讀，柯表示，縣市長候選人都是黨主席一人指定，要問他也是匪夷所思，算了不想批評。

至於新竹市長林智堅不選大新竹市長是斷尾求生將入閣，柯文哲說，不知道，應該要去問蔡總統。

此外，傳出前副總統陳建仁將代表民進黨參選台北市長，或是由林智堅選台北市，柯文哲則指出，這事情不要問他，每天人選都不一樣，不知道怎麼評論。