地制法逕付二讀是蔡總統搞獨裁？柯P：黨主席指定縣市長人選匪夷所思 12:432021/12/28 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲今早出席119高效能勤務派遣系統上線活動，面對外界認為蔡總統搞獨裁，讓民進黨在立法院從總預算到《地制法》都逕付二讀，柯表示，縣市長候選人都是黨主席一人指定，要問他也是匪夷所思，算了不想批評。 至於新竹市長林智堅不選大新竹市長是斷尾求生將入閣，柯文哲說，不知道，應該要去問蔡總統。 此外，傳出前副總統陳建仁將代表民進黨參選台北市長，或是由林智堅選台北市，柯文哲則指出，這事情不要問他，每天人選都不一樣，不知道怎麼評論。 傳綠拱陳建仁選北市長 柯不回應 顏寬恒對賴清德喊話：都是網軍受害者 何必苦苦相逼 #柯文哲 #總預算 #地制法 #逕付二讀 #林智堅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》嘉義縣長 翁章梁連任選情穩 國民黨仍找嘸人 04:102021/12/28 焦點要聞 林志嘉：預算案逕付二讀是很平常的 沒有明文規定禁止 13:352021/12/27 政治 林佳龍 將擔任無任所大使 04:102021/12/28 焦點要聞 柯文哲第3劑不打AZ改打這款疫苗 接種完變臉：怎麼這麼痛 13:012021/12/27 生活 駁保子弟兵 柯建銘：可理性討論 04:102021/12/27 政治要聞 國民黨諷林 個人政治前途不是重點 04:102021/12/28 焦點要聞 不選或被動參選 留下想像空間 04:102021/12/28 焦點要聞 林智堅棄選大新竹市長促合併 高虹安：尊重但反對倉促修法 10:042021/12/28 政治 林智堅不選大新竹市長 趙少康嘆：他搞錯重點了 22:172021/12/27 政治 棄選大新竹市長就要合併升格？詹為元批林智堅情緒勒索 11:572021/12/28 政治 新聞透視》林智堅公子獻頭 可能更上層樓 04:102021/12/28 焦點要聞 政治熱門新聞 林智堅退選內幕曝光 連綠營地方大老都倒戈 - 政治 林智堅退選有秘辛？72小時轉折內幕曝光 當面告知蔡英文 - 政治 看完侯友宜最新民調 媒體人竟爆3大預言 - 政治 蔡英文最新民調出爐 政黨好感度曝光 - 政治 林智堅稱9月拋大新竹合併議題 黃暐瀚想起鄭文燦一句話：破案了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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