畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

台北市長柯文哲在2022年元旦到總統府前參加升旗，卻自己一個人孤單站在廣場上吹寒風，宛如一人在閱兵。總統府事後澄清表示，是防疫考量，由工作人員導引市長先就位，請柯市長見諒。對此，民眾黨立委蔡壁如則批「失格的典禮」，對於總統府的刻意失格，實在打臉總統元旦談話說的，「持續走向世界」，她直言，這樣會被世界笑。

蔡壁如今（2）日在臉書表示，按往例，首都市長每年升旗典禮都會應邀出席，只是今年台北市長柯文哲被「因為防疫」，一個人在冷風中「被罰站」40分鐘。而事後總統府只有一聲「請見諒」，好一個民進黨式的道歉：反正我都這麼無禮了，不然你要怎樣。

蔡壁如指出，這已是蔡總統第六次的升旗典禮，不要說是工作人員的失誤，如果要說這不是刻意，那就是總統府螺絲鬆了。至於網路上有人說這是故意針對柯文哲，讓他穿小鞋、是小學生式的惡作劇，要讓柯文哲難看，蔡壁如則認為，「何等可笑！國事如麻，竟然把心思放在這種可笑的惡作劇上？」

蔡壁如也說，幸好被罰站的是柯文哲，還有體力在寒風中罰站40分鐘，如果是其他貴賓，難道也一樣讓他們站在風中，近距離欣賞我們的儀隊操練？她怒批，這是一個失格的典禮、失格的執政團隊。