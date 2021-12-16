北市防疫旅館2確診，男房客19名團員採檢結果出爐，圖為台北市長柯文哲。（本報資料照）

柬埔寨入境的本國女子（案16859）近期確診，Ct值僅12，確診隔日，同一防疫旅館的本國男（案16870）也接續確診，Ct值高達31。對此，衛生局表示，旅館12位員工採檢結果全數陰性，案16870的同團團員19人及1名同層房客PCR結果全數陰性。

對於北市防疫旅館有2確診案例，衛生局疾管科長張惠美表示，匡列案16859旅館同樓層房客，還有相關風險對象共20位，其中14位陰性，一位陽性為案16870，另外5位採檢當中，旅館12位員工全數陰性。

張惠美說，已將16870同團回國旅客，同時期入住同一層樓飯店房客，20位移到檢疫所隔離，採檢結果都是陰性。

對於案16870有19名同團團員性質，張惠美表示，個案同時間從國外一起入境有一群人，他們到國外工作，之前也住在同一個防疫旅宿，一起被匡列為居隔者。

張惠美指出，呼籲國人只要符合第三劑接種資格，趕快完成接種，一到三類高風險對象，特別是實驗室工作者、旅館工作者相當辛苦，符合第三劑資格儘速完成接種。