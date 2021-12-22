桃園上周爆發某防疫旅館群聚感染事件，共有7房客交叉感染，全館清空且回溯匡列12月3日後曾入住的房客，導致部分房客解隔後又再度被關，組自救會求償，桃園市長鄭文燦22日防疫會議強調預防性隔離是公共衛生上必要手段，宣布發給慰問金每人每天1000元，且轉介到其他防疫旅館的房客，差額全由市府吸收。

鄭文燦說，桃園某防疫旅館專案計畫，是桃園市衛生局主動追溯，發現旅館6樓可能有群聚感染現象，經過病毒追蹤定序，查出確實有交叉感染，桃園立即擴大採檢跟預防性隔離，目前採檢結果沒有新增個案，確診者的都是在防火牆內，有的甚至是本來就該採檢者，相信透過主動追溯，可以提升防疫旅館跟社區安全。

鄭文燦提到，預防性房客隔離14天政策，確實對民眾造成不便，但卻是公共衛生上必要手段，指示衛生局除了主動表示關懷外，也要加強跟集中檢疫所聯絡，並宣布發給慰問金，原本要入住該防疫旅館的旅客，被迫轉介到其他防疫旅館，若服務費用不同，差額房價也由觀旅局申請預備金來吸收。

鄭文燦說，5日爆發群聚感染確診事件至今已超過14天，沒有發生新案件，該起事件應該可以落幕，數度強調這次高標準、高強度防疫對策，是追溯舊案，不是新增的群聚感染，他也指示衛生局請示中央流行疫情指揮中心，防疫旅館什麼時候可以恢復營運。

衛生局指出，受防疫旅館事件影響導致被隔離者，規畫每人每日發1000元慰問金，初估有315人受惠，因要以離開飯店往後14天推算，因此每個人隔離天數不同，以被召回受隔離的天數為發放基準。

觀旅局長楊勝評則指出，案件爆發後已緊急協調勞動局，將原本移工檢疫處所啟用為臨時防疫處所，讓預定該防疫旅館的返鄉旅客可以入住，目前也已協調在中壢新設的防疫旅館，當該案發旅館的替代方案，26日起提供100房，由飯店逐一聯繫27日起入住的房客洽訂，原預定入住的旅客不用多負擔其他費用，初估至明年1月3日止，補助房價差額約要300萬元，將由預備金支應。