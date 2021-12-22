雲林縣政府工務處長汪令堯簡報防疫車隊的整備工作。（周麗蘭攝）

明年農曆春節將到來，本月起進入返國潮，雲林縣236間防疫旅館目前滿房，隔離期滿的民眾須搭計程車到醫院採檢，雲林縣原只有2部防疫計程車不敷使用，雲林縣府工務處號召業者加入增到15輛，下周進入熱門使用期，估計每日需跑30趟次。

明年的農曆春節除夕是1月31日，從11月中旬起返國人潮日增，12月14日起有3種檢疫，一是14（防疫旅宿）＋7（自主管理），二是10（防疫旅宿）＋4（居家檢疫）＋7（自主管理），三是7（防疫旅宿）＋7（居家檢疫）＋7（自主管理）。

隨著防疫旅館的檢疫期縮短，同時檢疫期滿前往醫院採檢的人數增多，防疫車隊的載送量必須未雨綢繆，雲林縣本周在防疫旅館檢疫期滿的民眾每日約7人，下周起將遽增至30人以上，2輛防疫計程車不敷使用。

縣府工務處運輸管理科最近再擴大徵召13輛計程車司機加入服務行列，按跳表收費外，每日補貼司機3500元。

工務處指出，15輛防疫計程車分成A、B兩組，A組7輛負責載送到台大雲林分院、成大斗六分院檢疫，載送轄區是斗六市、林內鄉、莿桐鄉、古坑鄉、斗南鎮、大埤鄉。B組8輛載送至虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院麥寮長庚醫院、雲林基督教醫院，轄區是其餘16鄉鎮。

另外縣府也安排2輛防疫巴士，因返國的雲林鄉親可能在北部防疫旅館、集中檢疫所檢疫7天、或10天、或14天期滿要返家居家檢疫或自主管理，有可能搭乘檢疫巴士返回雲林，雲林縣準備2輛防疫巴士在西螺交流道下接駁大量民眾。

交通部次長陳彥伯、路政司長陳文瑞今（22日）下午到雲林縣府視察防疫車隊，縣府秘書長曾元煌陪同，工務處長汪令堯簡報。