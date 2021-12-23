春節首批返鄉潮，在中央流行疫情指揮中心採7＋7＋7新冠肺炎防疫措施後，已有人隔離期滿陸續搭車返家，台南市交通局預估即起至春節前，搭防疫計程車返鄉需求將達8000趟，已擴編防疫計程車，有65輛上線營運，春節時最大可達百輛同時服務。

台南市平時只有8輛防疫計程車，年終前出現海外民眾返鄉，首批隔離期滿的海外鄉親，陸續搭車返台南。台南市交通局統計，目前每天約有50至70趟搭乘防疫計程車需求者，預估春節前夕將增至每天200趟，12月中旬至2月中旬，估計共約8000趟。

防疫計程車恐供不應求，台南市整合6家計程車車隊，擴編成65輛防疫計程車，每位防疫司機皆需完成防疫教育訓練與兩劑疫苗注射。

納編的每輛防疫計程車，內部需先完成塑膠布隔離改裝，政府給予每輛車每天3500元補助。台南市交通局長王銘德表示，已與衛生局、觀旅局、民政局成立跨局處協調平台，針對各種不同的訂車、用車需求，整合調度各車隊能量。

台南市交通局表示，防疫旅館的檢疫旅客，最遲可在退房前1日透過旅館訂車，檢疫期間臨時有外出需求的民眾，可透過台南市防疫專線06-2880180審核後訂車，或由市府協助安排。

台南市交通局強調，每輛防疫計程車皆配備防疫工具包，每趟任務完成，會再落實清消。

台南市交通局公共運輸處處長吳俁之表示，春節期間防疫計程車服務量能充足，車資按表收費，如有疑問均可透過防疫專線洽詢。