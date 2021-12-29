指揮中心指揮官陳時中將召開記者會。(本報系資料照)

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增14例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。同時今天又有機師5+9期滿前確診。檢疫第5天採檢陽性，Ct值28，曾接種2劑AZ，且第二劑未滿5個月，相關接觸者有19位，曾執飛芝加哥，17日到22日執飛紐約，未進入社區。

今天境外移入個案中，其中一名案號17068，為本國籍30多歲男性，是前艙機組員機師，曾經完整接種兩劑AZ疫苗，匡列接觸者多達19人。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男機師，入境後按照5+9居家檢疫，第5天在防疫旅館採檢陽性，Ct值28，因為同機前艙有三人列為居家隔離目前檢驗隔離，後艙有13人其中10人採檢陰性，另有3人明天到週六會返回台灣再度採檢，另有3位先前接送的駕駛，有適當防護列為自我健康監測。

羅一鈞說，這名機師在7月30日接種第二劑疫苗，未接種第三劑疫苗，先前執飛紀錄為，12月10日至13日飛芝加哥，後來執飛紐約，都有按照規定在防疫旅館居家檢疫，期間沒有進入社區，沒有社區同住家人或是接觸者需要匡列。

這名機師是目前國內7月開始至今，第七名機組員染疫確診，且是突破性感染。

羅一鈞表示，目前國籍航空機組員機師疫苗第二劑量完整率99.7%空服員99.8％。第三劑部分，完成率機師18.5% ，空服員部分24.5%。

指揮中心表示，今日新增14例境外移入個案，為6例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17063-17070、案17072、案17073)、德國(案17062)、泰國(案17071)、香港(案17074)及越南(案17075)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月27日。