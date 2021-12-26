農曆春節返鄉潮來臨，但各國航班受Omicron影響，上海浦東機場日前凌晨零時起防疫趨嚴，載客航班抵達後須加強清消，導致航班大亂許多民眾入住防疫旅館也受影響，專家建議彈性修改檢疫規定，可從原本「7＋7」變成「6＋8」或是「5＋9」。不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天不同意改成「6＋8」，多出來的住宿天數民眾還是要自行負擔，「防疫和便民若無法兩全，只能選防疫」。

上海浦東機場日前凌晨零時起防疫趨嚴，部分返鄉台商臨時更改航班、延後入住防疫旅館，台大兒童醫院長黃立民認為，民眾原定住防疫旅館七日，若飛機晚一至二天抵達，旅館未必能騰出空間，加上集中檢疫所及旅館訂房狀況時時變動，指揮中心也未必能掌握，建議通融修改為「6＋8」或「5＋9」，與原訂「7＋7」相比，延長在家檢疫時間，可要求主動回報、加強篩檢，嚴守不外出等防疫規範，同住家人也須配合規定。

陳時中表示，不考慮改成「6＋8」，將研究如何因應與協調，目前「7＋7」仍可找到大部分病人，遺漏掉的相對少，檢驗上效率最好的還是最後幾天。

陳時中表示，疫情變化會影響很多人行程，若因為航班導致需要在防疫旅館多住一到兩天，多出來的天數仍需要民眾自行負擔，畢竟便民和防疫無法兩全，還是只能選防疫。