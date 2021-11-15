大陸知名美妝網紅「瞌睡矮星人」擁有甜美臉蛋與嬌小可愛的身材，加上獨特的穿衣風格，讓她受到大批網友的愛戴。而經常在社群平台上與男友曬恩愛的她，近日卻遭人爆料其實是位玩很兇的「百人斬」，甚至在外欠下債款，讓網友們震驚不已，立即引發討論。

瞌睡矮星人除了經常透過社群平台分享美妝資訊與穿搭技巧外，還經常PO出與男友的甜蜜日常。身材嬌小的她，站在身材高䠷的男友身邊顯得更加迷你，因此只要一放上兩人的合照，總能吸引大批網友關注，並留言「好甜」、「最萌身高差」、「你們這對實在太可愛了」，甜蜜互動羨煞不少人。

大陸網紅瞌睡矮星人時常在網路上與男友曬恩愛。（圖／微博@瞌睡矮星人）

不過，瞌睡矮星人近日卻遭人指控私底下是個「海王中的女霸王」，也就是不折不扣的渣女，直指她在2年期間不停在大陸各地與不同的男子發生關係，還喜歡不戴套的「三人行」，目前已睡超過100人，還在外面欠下20多萬人民幣（約新台幣87萬），讓網友們相當驚訝，紛紛轉發分享出去，瞌睡矮星人也因此受到大批酸民的攻擊。

對此，瞌睡矮星人也趕緊拍片澄清，自己每天都上傳與男友熱戀的證據，怎麼可能還能當百人斬或是渣女；另外有人以前男友的身分寫信爆料她的私生活，但信中就讀長春某大學的林姓學生根本不是她，因為她是就讀北京的大學，公開的學生證上還清楚寫著張姓，一一打臉爆料者的內容，並趕緊報警處理。

爆料者後來雖撤下文章，但卻私訊她希望能「私下原諒」，也不願意公開道歉，讓她氣得拍片痛罵，網友看到後也紛紛替她抱不平，直呼「不能原諒」。