市議員陳文政今日質詢時，痛批市警局「縱放人犯不只一次！」要求警察局長下台負責。（陳世宗攝）

警察局長蔡蒼柏說，警方依法「上溯下查」全力偵辦，並移送台中地檢署擴大偵辦中。（陳世宗攝）

台中發生瑪莎拉蒂街頭暴力案件，警方未以現行犯逮補，僅「函送」將人放走，震驚全國！市議員陳文政、張家銨等今日質詢時，痛批市警局「縱放人犯不只一次！」10月28日台中北區某人力派遣公司，才發生20歲蔣姓男子虐殺案；未料11月8日，又將鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折；警方獲報後，仍以「函送」處理，將嫌犯一夥直接放出警局，讓街坊鄰居活在恐懼之中，離譜程度超越瑪莎拉蒂案！警方強調，警方依法偵辦。

台中市議會進行警消環衛業務質詢。市議員陳文政重批，「粉飾太平、縱放人犯」儼然變成警方處理暴力事件的SOP。陳文政說，瑪莎拉蒂屬於車禍後發生的暴力事件，無法事先預知；但北區某人力公司內，10月28日才剛剛把20歲的蔣姓男子活活毆打虐死，已經屬於重大刑案，理應加強治安維護；離譜的是，短短11天後的11月8日，該人力又把鄰居打到顱內出血，警方仍以「函送」處理，當天把嫌犯放出警局！

陳文政指出，當天他就接到傷者女兒的陳情，淚訴「為什麼才剛發生重大刑案，又打傷我爸，竟然把人給放出來！」陳文政也將此事轉告市長盧秀燕。在盧市長震怒後，警方才改以「移送」方式把人抓回來。

陳文政重批說，警察局長蔡蒼柏「怕事」「粉飾太平」的領導作風，正是導致連續縱放人犯的主因。他說，瑪莎拉蒂案受大眾關注前，短短11天內已經發生「人力公司虐殺案」、「瑪莎拉蒂暴力案」、以及「人力傷人案」，其中連續兩次縱放人犯，只因當下沒有輿論壓力，警察局長也沒有立刻道歉。

「但11月9日媒體人周玉蔻節目上打給蔡局長，做無關市政警政的政治操作，蔡局長竟然立刻發新聞稿向她道歉！」陳文政怒飆警察局長，認為此舉根本是在踐踏台中警察的尊嚴，市警局在這樣的領導風格下，只想著公開討好輿論、粉飾太平、息事寧人，難怪近期治安荒腔走板！

陳文政強調，仍感謝蔡蒼柏局長過去對國家人民的貢獻與付出，但蔡局長上任才短短數月，近期台中市治安已經千瘡百孔，已是事實。連續縱放人犯的原因，恐僅是為了美化治安數據；卻讓市民活在恐懼之中、也重創台中警察的威信。他表示，總要盧市長震怒，警察局才會積極偵辦，代表蔡局長明顯「不適任」，應知所進退，下台負責！

警察局長蔡蒼柏說，警方依法「上溯下查」全力偵辦，並移送台中地檢署擴大偵辦中。