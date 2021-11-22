市議員陳成添為民請命說，強力要求建設局儘速在公園重點區域，讓所有大人小孩在公園活動，更加有保障。(陳世宗攝)

公園近期治安犯罪頻傳人心惶惶，全台中僅13個公園有裝設監視器，許多看不見的角落隱藏治安危機。市議員陳成添為民請命說，強力要求建設局儘速在公園重點區域，例如遊憩區、生態池周邊加設監視器，讓所有大人小孩在公園活動，更加有保障。建設局強調，將與警察機關共同評估後設置相關措施。

陳成添表示，公園是市民平日休閒遊憩的地點，但近年來公園常有自殺、溺斃等事件，發生的情況頻繁，令市民難以安心。現在公園運動人潮眾多，裝設監視器愈顯重要，一方面維護民眾安全；一方面釐清事實真相。陳成添建議建設局加速編列預算，重點式架設監視器。

建設局長陳大田說，公園為一個公共開放空間、公共場域，包括一些遊民等，會造成一些治安或髒亂的發生，如何讓環境更加安全，建設局與一些警政單位應該互相協防，並會將議座的建議整個再進一步的盤整研討。

建設局強調，為預防犯罪事件加強事前蒐證維護公園安全，除在亮點公園增設保全外，也視公園實際需求增設監視系統，或配合警察機關設置監視器、巡邏箱、監視器附掛緊急求助鈴等，以增加公園內見警率。後續將持續視公園需求，與警察機關共同評估後設置相關措施。