桃園警察分局現將夜點費用改為補助同仁至超商自行選用餐點，差額部分將協調警友辦事處補助。（桃園警察分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園警察分局為落實強化超商安全維護工作，以不增加同仁工作負擔及服勤時數為考量，鼓勵同仁於夜間執行擴大臨檢、取締酒駕等專案勤務時，到轄區超商巡守時，可稍停留用餐，一邊可兼顧店家及周邊區域安全維護，夜間值勤同仁也能同時進食補充體力。

27日晚間中路派出所所長吳建霖帶班執行擴大臨檢勤務，前往轄內超商嘗試新措施，與同仁各自選用餐點，並藉機跟店員宣導「快捷鍵報案設定」及警政署「110視訊APP報案系統」。文中里守望相助隊隊長陳武卿則率員在共同會哨巡簽時，與員警一同喝飲料交流執勤經驗。

期間超商店員與陳武卿聊到辣椒水的使用時間與方法，陳武卿表示，辣椒水攜帶方便，網路購物或是專賣店就可以買到，且容量與造型攜帶方便，隊員執勤時隨身攜帶，如果遇到緊急狀況，至少可以有自保的工具，且之前都有受過訓練，能拿捏好使用時機，他個人相當認同辣椒水可防身。

超商店員緊接繼續提問辣椒水的使用注意事項，陳武卿提醒，不要逆風使用以免傷到自己、噴出後閉氣往反方向移動、平時注意放在陰涼處及兒童無法觸及的地方、不要噴向火焰等，這些都是要特別留意的。

超商店員笑問陳武卿怎麼會那麼清楚？陳強調，他有詳閱使用說明書，而分局教官訓練時也有詳盡解說，所以他帶隊員執勤時都會隨身攜帶辣椒水，現場氣氛輕鬆愉快和諧，並充分做意見交流。

分局長李建民表示，24小時營業的超商內，附設有提款機，一直以來是警方夜間巡守的重點，為使同仁執勤時充分發揮「一種勤務多種功能」，分局擬訂新措施兼顧防制犯罪及維護同仁體力，以往執行專案勤務均會事先準備夜點供同仁食用，現將夜點費用改為補助同仁至超商自行選用餐點，差額部分將協調警友辦事處補助。

李建民說，此舉能使同仁免於空腹執勤、有效提升見警率，也能兼顧超商與提款機安全維護、防制詐騙車手提領款，希望透過勤務結合至超商選擇餐點措施常態化，使店員與員警彼此熟識，建立預防犯罪的默契，共同打造安全的「深夜食堂」。