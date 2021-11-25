新莊警分局辦理義警訓練 阿仁哥勉勵經驗傳承共維新北治安（新莊警提供／戴上容新北傳真）

新北市政府新莊警分局今（25）日上午辦理新莊義警中隊幹部暨常年訓練，由警察局長黃宗仁(阿仁哥)親自主持，義警大隊長陳汪全及分局長林温柔出席，除精進民防相關法規外，會中並頒贈績優義警人員獎狀，嘉勉新莊義警中隊的長年辛勞執行勤務，無私奉獻令人感佩。

新莊警分局表示，此次訓練為建立義勇警察人員與警察熱心、專業、效能及關懷團隊，落實義警團隊編組，強化團體觀念，增進專業知識，使其了解各項民防法相關規定，建構熱誠、親切、服務團隊及提升協勤能力。

警察局長黃宗仁一到場，義警弟兄們便熱烈歡迎，局長阿仁哥首先感謝義警同仁們長時間協助守護治安的辛苦，又提到新北警歷經非洲豬瘟、新冠肺炎的疫情等重大事件，仍發揮堅強的團隊精神，克服種種危機與難關；阿仁哥強調，近日全台各地治安事件頻傳，警方維護治安的力道「只有更強」並呼籲義警兄弟們共同合作，一齊掃除治安毒瘤。

局長阿仁哥更勉勵義警同仁，「警力有限、民力無窮」，在有限的警力下，幸虧有義警同仁無私奉獻及熱心協勤，警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓新北市民生活更安全，創造安居樂業新好日子。

會中阿仁哥特別在新莊分局視訊連線永和分局，感謝義警人員，因為有大家無私的奉獻，使警察機關能無後顧之憂地推展各項工作。

新莊警分局長林温柔表示，現今社會發展快速，犯罪態樣多變，在警力有限狀況下，有了民力的挹注，警民合作共同掃除社區治安死角，更能強化社區自我防衛力量，達到社區永續經營的目標，分局也將持續輔導及協助各民力組織運作，期勉警民攜手合作，達成祥和社會、社區平安的願景。