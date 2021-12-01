民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞毆打、控制行動，昨天至北市中正一警分局對林提告傷害、妨害秘密等罪，新北地檢署也剪報分案，高嘉瑜昨晚至新北檢製作筆錄，檢方認為林居無定所、且有事實有逃亡之虞、另有事實足認為有

湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，隨即向法院聲請搜索並發出拘票，警方今（1日）凌晨1時50分在板橋馥都飯店將林拘提到案。

檢方表示，新聞報導後，檢方剪報分案，交由婦幼專組主任檢察官鄭淑壬及檢察官邱舒婕組成專案小組偵辦。因新聞版面大幅度報導，為避免證據滅失及被告逃亡，而顯有急迫的情形，昨晚 23 時 40 分許發出搜索票與拘票，交由板橋分局立即執行。

板橋分局劉炯炫分局長、偵查隊陳盈元隊長帶隊，今凌晨 1 時 50 分許在板橋馥都飯店將林姓被告拘提到案，並於馥都飯店及林男位於板橋區民族路的住處執行搜索，查扣手機、IPAD 平板、備份身碟（Qubii）、錄音筆等物品。

檢方強調，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。另針對扣案物保存、勘驗內容，檢警會以密件方式彌封處理，並已指示，除承辦人外，不得向任何人洩漏，以維護被害人隱私及避免造成被害人二度傷害。